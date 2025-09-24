Il senatore Croatti sulla Flotilla | Siamo sotto attacco

Ilrestodelcarlino.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il parlamentare 5Stelle riminese è su una delle navi che stanno portando gli aiuti umanitari a Gaza. Nella notte due imbarcazioni sono state attaccate da droni israeliani . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il senatore croatti sulla flotilla siamo sotto attacco

© Ilrestodelcarlino.it - Il senatore Croatti sulla Flotilla: "Siamo sotto attacco"

In questa notizia si parla di: senatore - croatti

Vertenza Sofalegname, il senatore Croatti e i vertici locali del M5s in visita di solidarietà ai lavoratori in picchetto

Vertenza Sofalegname, il senatore Croatti e i vertici locali del M5s in visita di solidarietà ai lavoratori in picchetto

Polo avicolo di Maiolo verso l'apertura, il senatore Croatti (M5s): "Da sempre contrari, vigileremo"

Il senatore Croatti sulla Flotilla: Siamo sotto attacco; Il senatore Croatti (M5S) a bordo di Flotilla: «Ci hanno attaccato con i droni, stanno colpendo le imbarcazioni; Global Sumud Flotilla sotto attacco, raid sugli attivisti romagnoli: Sganciate polveri urticanti dai droni.

Il senatore Croatti sulla Flotilla: "Siamo sotto attacco" - Il parlamentare 5Stelle riminese è su una delle navi che stanno portando gli aiuti umanitari a Gaza. Si legge su ilrestodelcarlino.it

senatore croatti flotilla siamoSenatore riminese e operatore ravennate sulla Flotilla attaccata nella notte: “Sganciate polveri urticanti, abbiamo i giubbotti di salvataggio” - I due romagnoli Marco Croatti e Carlo Alberto Biasioli sono a bordo della Morgana, una delle navi che fa parte della Global Sumud Flotilla, la missione civile marittima nonviolenta per portare aiuti u ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Senatore Croatti Flotilla Siamo