Il senatore Croatti sulla Flotilla | Siamo sotto attacco

Il parlamentare 5Stelle riminese è su una delle navi che stanno portando gli aiuti umanitari a Gaza. Nella notte due imbarcazioni sono state attaccate da droni israeliani . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il senatore Croatti sulla Flotilla: "Siamo sotto attacco"

In questa notizia si parla di: senatore - croatti

Vertenza Sofalegname, il senatore Croatti e i vertici locali del M5s in visita di solidarietà ai lavoratori in picchetto

Vertenza Sofalegname, il senatore Croatti e i vertici locali del M5s in visita di solidarietà ai lavoratori in picchetto

Polo avicolo di Maiolo verso l'apertura, il senatore Croatti (M5s): "Da sempre contrari, vigileremo"

Il corteo da piazza Grande a piazza Roma, sotto l’Accademia Militare. Il senatore del M5S Marco Croatti, a bordo della Global Sumud Flotilla: «Immagini straordinarie» - facebook.com Vai su Facebook

Rimini, il senatore Croatti dalla Global Sumud Flotilla: “Col vento in poppa, avanti verso Gaza” - X Vai su X

Il senatore Croatti sulla Flotilla: Siamo sotto attacco; Il senatore Croatti (M5S) a bordo di Flotilla: «Ci hanno attaccato con i droni, stanno colpendo le imbarcazioni; Global Sumud Flotilla sotto attacco, raid sugli attivisti romagnoli: Sganciate polveri urticanti dai droni.

Il senatore Croatti sulla Flotilla: "Siamo sotto attacco" - Il parlamentare 5Stelle riminese è su una delle navi che stanno portando gli aiuti umanitari a Gaza. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Senatore riminese e operatore ravennate sulla Flotilla attaccata nella notte: “Sganciate polveri urticanti, abbiamo i giubbotti di salvataggio” - I due romagnoli Marco Croatti e Carlo Alberto Biasioli sono a bordo della Morgana, una delle navi che fa parte della Global Sumud Flotilla, la missione civile marittima nonviolenta per portare aiuti u ... Segnala msn.com