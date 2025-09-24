Il senatore Croatti dalla Flotilla | Ho visto con i miei occhi i droni siamo stati colpiti tre volte

Sono ore di grande tensione quelle che sta vivendo il senatore riminese Marco Croatti, del Movimento 5 Stelle, a bordo della nave Morgana battente bandiera italiana, fa parte della flottiglia di circa 50 barche portata avanti dalla società civile con l’obiettivo di rompere il blocco israeliano. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Marco Croatti, il senatore M5S in mare sulla Flotilla: «Le bombe facevano tremare e volare tutto. Battiamo bandiera italiana, vale come un attacco in Italia» - Il senatore riminese del Movimento Cinque Stelle sta partecipando alla missione umanitaria della Global Sumud Flotilla che veleggia nel Mediterraneo per trasportare aiuti verso Gaza. Come scrive corrieredibologna.corriere.it

In rotta verso Gaza. Croatti (M5S): “Flotilla sotto attacco, colpita anche la nostra barca Morgana” - Notte turbolenta per la Flotilla in rotta verso Gaza, e non per il brutto tempo, come racconta il senatore pentastellato Marco Croatti. Si legge su chiamamicitta.it