Il segreto per vivere da centenari | viaggio nei borghi dell’Agrigentino dove il tempo sembra fermarsi

Non serve guardare alle lontane isole di Okinawa o alle montagne della Sardegna per trovare i segreti della longevità: basta dirigersi verso i monti Sicani. Qui, nei borghi dell’entroterra Agrigentino, raggiungere il secolo di vita non è un’eccezione ma quasi una regola. Ogni comunità custodisce. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: segreto - vivere

Vivere a lungo e in salute? Il segreto sta nel piatto

Candida Carrino. . Un giardino segreto che torna a vivere nel cuore di Napoli! Dalla puntata di Geo su RAI3 del 18 gennaio, un video imperdibile racconta la straordinaria rinascita dei giardini dell’ex Monastero dei SS. Severino e Sossio: un luogo caric - facebook.com Vai su Facebook

Il Giappone batte un nuovo record sui centenari: è il Paese più longevo; In Italia c'è la capitale della longevità, chi ci vive supera i 100 anni; Vivere fino a 100 anni? Il segreto è nella genetica. Lo studio che trasforma le cellule degli anziani in staminali e ferma l'invecchiamento e l'Alzheimer.

Il segreto per vivere da centenari: viaggio nei borghi dell’Agrigentino dove il tempo sembra fermarsi - Dossier racconta la longevità nei paesi dell’entroterra montano: un patrimonio fatto di pane, olio e comunità che oggi diventa oggetto di studio scientifico, ma anche modello da seguire per allontanar ... Si legge su agrigentonotizie.it

Il segreto dei centenari: un nuovo studio svela perché vivono meglio e più a lungo - Scopri il segreto dei centenari in un nuovo studio che svela le ragioni della loro salute ottimale e longevità ... Come scrive quotidianpost.it