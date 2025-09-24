Il segreto di una postura perfetta | ecco come e perché dovresti sederti così

Genitori e nonni ci hanno sempre assillato sull’importanza di una postura corretta, ma quanti di noi hanno davvero ascoltato i loro consigli? Purtroppo, una postura scorretta è molto comune, ma per fortuna, possiamo cambiare le nostre abitudini. Non esiste una posizione universale perfetta, ma ci sono linee guida generali per sedersi comodamente senza compromettere la salute della schiena. Perché una buona postura è così importante? Secondo UCLA Health, una postura corretta è essenziale per mantenere l’allineamento della colonna vertebrale sia in movimento che da seduti. I benefici includono una minore probabilità di infortuni, meno affaticamento muscolare e migliori prestazioni atletiche. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Il segreto di una postura perfetta: ecco come (e perché) dovresti sederti così

In questa notizia si parla di: segreto - postura

