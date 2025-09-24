Il segreto di The Batman 2 | Reeves si ispira a un thriller di 32 anni fa?

Il lungo cammino verso The Batman – Parte II, previsto per il 2027, è costellato di attese e speculazioni. Dopo il successo del primo capitolo, diretto da Matt Reeves, i fan si interrogano sulla direzione che prenderà la saga del Cavaliere Oscuro. Reeves, come nel primo film, potrebbe attingere ancora una volta al ricco repertorio di storie del passato per plasmare la sua visione. Ma quale sarà la sua fonte d’ispirazione questa volta? The Batman ha saputo fondere elementi di storie iconiche come Il lungo Halloween, Anno Uno ed Ego, offrendo una delle interpretazioni più definitive del personaggio. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Il segreto di The Batman 2: Reeves si ispira a un thriller di 32 anni fa?

In questa notizia si parla di: segreto - batman

Batman non uccide, ma DC rivela un segreto inquietante

Batman superman e wonder woman: il segreto della trinità dc

Chi sarà il prossimo Batman? James Gunn ha già una lista di star (e una sorpresa). #batman #JamesGunn - facebook.com Vai su Facebook

The Batman 2 è un film super-segreto! James Gunn: Siamo in 5 a conoscere i dettagli; The Batman 2, finalmente grosse novità: aggiornamenti su sceneggiatura e riprese!; James Gunn spiega che se The Brave and the Bold è in stallo, la colpa è di Batman.

The Batman 2: un villain inedito legato al passato di Bruce Wayne nel prossimo film? - The Batman 2: un villain inedito legato al passato di Bruce Wayne nel prossimo film? Lo riporta msn.com

The Batman 2, Matt Reeves celebra il Batman Day: "Questo eroe significa tanto per me" - Oltre alle nuove anticipazioni di James Gunn per Batman: The Brave & The Bold, l'attesissimo film del DCU dedicato al Cavaliere Oscuro, anche Matt Reeves, creatore della The Batman Epic Crime Saga, è ... Lo riporta cinema.everyeye.it