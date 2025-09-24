Il secondo tempo del Festival Cristofori tutti gli eventi in programma fino al 30 settembre

Padovaoggi.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue la “Cristofori Revolution” con il secondo fine settimana del Festival Pianistico Internazionale Bartolomeo Cristofori.Scopri tutti gli appuntamenti del Festival Giovedì 25 settembre, alle 17.30, il pianista Domenico Codispoti dona al pubblico un concerto tutto dedicato alla rivoluzione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: secondo - tempo

PSG Bayern Monaco 0-0 LIVE: inizio secondo tempo

Risultati Mondiale per Club LIVE: il primo tempo è finito con una netta supremazia del Chelsea! Adesso siamo in attesa del secondo tempo…

Chelsea PSG LIVE 3-0: inizio secondo tempo

Il secondo tempo del Festival Cristofori, tutti gli eventi in programma fino al 30 settembre; Padova - Teatro Verdi: Inaugurazione del VIII Festival Pianistico Internazionale Bartolomeo Cristofori.

Cerca Video su questo argomento: Secondo Tempo Festival Cristofori