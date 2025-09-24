Il secondo tempo del Festival Cristofori tutti gli eventi in programma fino al 30 settembre
Prosegue la “Cristofori Revolution” con il secondo fine settimana del Festival Pianistico Internazionale Bartolomeo Cristofori.Scopri tutti gli appuntamenti del Festival Giovedì 25 settembre, alle 17.30, il pianista Domenico Codispoti dona al pubblico un concerto tutto dedicato alla rivoluzione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: secondo - tempo
PSG Bayern Monaco 0-0 LIVE: inizio secondo tempo
Risultati Mondiale per Club LIVE: il primo tempo è finito con una netta supremazia del Chelsea! Adesso siamo in attesa del secondo tempo…
Chelsea PSG LIVE 3-0: inizio secondo tempo
Le del secondo tempo! @andrea.iomm.ph #forzapineto - facebook.com Vai su Facebook
Si riparte con il secondo tempo DAJE ROMA #RomaLazio 2-0 | #ASRomaFemminile - X Vai su X
Il secondo tempo del Festival Cristofori, tutti gli eventi in programma fino al 30 settembre; Padova - Teatro Verdi: Inaugurazione del VIII Festival Pianistico Internazionale Bartolomeo Cristofori.