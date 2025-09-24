Il sapere brilla nella notte dei ricercatori

Si avvicina l’evento che fa scendere dalla cattedra il mondo universitario e fa uscire dai laboratori i ricercatori, per raccontarsi a curiosi di tutte le età: si tratta di Sharper – La notte europea dei ricercatori, che per il secondo anno animerà la giornata di venerdì dal pomeriggio fino alla mezzanotte con ben sessantuno eventi in otto luoghi della città. Tutti a ingresso libero e pensati per ogni fascia d’età. "L’obiettivo – spiega il prorettore alla terza missione Fabio Musso – è quello di coinvolgere i cittadini nella scoperta del ruolo che i ricercatori e le ricercatrici svolgono nel costruire il futuro della società, nel promuovere l’educazione di qualità e nel garantire l’accesso alla conoscenza come diritto fondamentale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

