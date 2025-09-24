Il Santuario di Garlasco Flavius Savu e il delitto di Chiara Poggi

Il romeno dei ricatti hot al Santuario di Garlasco addensa ancora ombre sul delitto di Chiara Poggi. Flavius Savu, il latitante catturato per estorsione ai danni di Don Gregorio Vitali, ora ha paura per la sua vita. Lo aveva già confidato nei mesi scorsi al suo avvocato Roberto Grittini, dopo le dichiarazioni che avevano collegato . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Il Santuario di Garlasco, Flavius Savu e il delitto di Chiara Poggi

santuario - garlasco

