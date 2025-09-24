Il Salisburgo veterano delle coppe Baidoo tra le punte di diamante
Poggi Da diciotto anni presenza fissa in Europa, da venti nelle mani della Red Bull, che l’ha fatto volare altissimo. Diciassette titoli di campione d’Austria, nove coppe austriache e tre supercoppe, più una ferita ancora aperta nel torneo, che il Salisburgo si porta appresso dal 1994, quando l’Inter di Berti, Bergomi e di un giovane Dennis Bergkamp, gli sollevò in faccia la Coppa Uefa a San Siro. Ma in trent’anni tanto è cambiato, laddove il genio della musica Mozart cominciò a spaziare da opera a sinfonia, diventando presto leggenda. Il vero spartiacque arriva nel 2005, quando la multinazionale, madre dell’energy drink per eccellenza in tutto il mondo, rileva il club, cambiandone radicalmente identità, nome, stemma e colori, che dal viola diventano bianco e rosso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
