Da diciotto anni presenza fissa in Europa, da venti nelle mani della Red Bull, che l'ha fatto volare altissimo. Diciassette titoli di campione d'Austria, nove coppe austriache e tre supercoppe, più una ferita ancora aperta nel torneo, che il Salisburgo si porta appresso dal 1994, quando l'Inter di Berti, Bergomi e di un giovane Dennis Bergkamp, gli sollevò in faccia la Coppa Uefa a San Siro. Ma in trent'anni tanto è cambiato, laddove il genio della musica Mozart cominciò a spaziare da opera a sinfonia, diventando presto leggenda. Il vero spartiacque arriva nel 2005, quando la multinazionale, madre dell'energy drink per eccellenza in tutto il mondo, rileva il club, cambiandone radicalmente identità, nome, stemma e colori, che dal viola diventano bianco e rosso.

Il Salisburgo, veterano delle coppe. Baidoo tra le punte di diamante