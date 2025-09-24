Il ruolo della psico-oncologia nella cura del cancro
Sempre più appare necessario per le Aziende Sanitarie pianificare le attività di supporto psicologico in campo oncologico. La diagnosi di una malattia oncologica infatti entra all’interno di una famiglia come una “bomba” provocando effetti devastanti a carico del malato e dei familiari con. 🔗 Leggi su Casertanews.it
La cura integrata del paziente oncologico: il ruolo pivotale della psico-oncologia; Oncologia di precisione: un Manifesto per i gliomi di basso grado IDH mutati; Convegno Nazionale di Psiconcologia.
La psico-oncologia al centro delle cure: Caserta promuove l’integrazione tra medicina e supporto emotivo - oncologia al centro delle cure: Caserta promuove l’integrazione tra medicina e supporto emotivo . Lo riporta casertaweb.com
Tumori del sangue: Ail, il ruolo della psico-oncologia per il benessere dei pazienti ematologici. Toro, “cura non deve limitarsi alla sfera fisica” - “In Ail crediamo che la cura non debba limitarsi alla sfera fisica, ma debba abbracciare anche le esigenze emotive e psicologiche del malato”. Da agensir.it