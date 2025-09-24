Il rogo si estende dalle sterpaglie | distrutti due locali e tre auto
BRINDISI - Il rogo si è esteso dalle sterpaglie: distrutti due locali, adibiti a deposito, e tre auto. Le fiamme sono state infine domate dai vigili del fuoco. È accaduto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 24 settembre 2025, in contrada Lobia, agro di Brindisi.Una squadra del distaccamento dei. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
