il ritorno in europa del nottingham forest

Dici Nottingham Forest e subito pensi a Brian Clough, uno dei manager più romanzeschi della storia del calcio inglese. Pensi alle due Coppe dei Campioni una in fila all’altra, a una storia europea senza precedenti per il suo cammino imprevisto e imprevedibile: una neopromossa nell’allora First Division che vince il campionato e poi si presenta da cenerentola al ballo delle grandi, uscendo con la coppa per due stagioni consecutive. Lì Clough tornò a respirare dopo la celebre e devastante esperienza da manager del Leeds, disegnando una parabola da favola durata diciotto stagioni. Il percorso continentale di una ormai ex nobile decaduta del calcio inglese riparte questa settimana in Europa League da Siviglia, dopo un’attesa durata trent’anni: l’ultima volta nelle coppe fu agli ordini di Frank Clark, un’altra icona del club di cui è stato giocatore, allenatore e presidente, campione d’Europa in campo nel 1979 e manager dal 1993 al 1996, raccogliendo la guida tecnica proprio al termine del meraviglioso ciclo di Clough. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
