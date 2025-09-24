Il regista di Weapons Zach Cregger ha raccontato le ispirazioni per la magia nera di zia Gladys
Come Barbarian del 2022, Weapons del regista Zach Cregger era avvolto nel mistero prima della sua première. Una tendenza che sta diventando comune negli horror contemporanei. Il tono e la segretezza che lo circondavano non facevano che renderlo ancora più allettante per i fan, per non parlare dell’entusiasmo suscitato dal seguito del film con Georgina Campbell e Justin Long. Ma anche quando Weapons ha debuttato e le sue grandi sorprese sono state rivelate al mondo, ciò non ha ucciso l’interesse, anzi, lo ha reso solo più intrigante per gli appassionati del genere. Ora, a pochi mesi dalla première, Cregger è pronto a svelare qualche dettaglio sul film senza paura di fare spoiler. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: regista - weapons
Uscita di pedro pascal da weapons spiegata dal regista zach cregger
Batman: Zach Cregger, regista di Weapons, ha scritto uno spin-off per il DCU
Resident Evil: il nuovo film del regista di Weapons accoglie una star Marvel nel cast
Visto il grande successo di #Weapons, si sta già discutendo di un prequel... incentrato sul personaggio di Zia Gladys, interpretata da Amy Madigan. Il regista Zach Cregger ha rivelato a Fangoria di avere già la storia pronta ed è stata ricavata dai tagli fatti alla s - facebook.com Vai su Facebook
‘Weapons’, Zach Cregger in trattative per il prequel dell’acclamato film horror; Weapons: in arrivo il prequel su Zia Gladys, confermato da Zach Cregger; Weapons, il regista conferma il prequel su Zia Gladys: Tutto vero.
Weapons: in arrivo il prequel su Zia Gladys, confermato da Zach Cregger - Il regista Zach Cregger ha confermato quanto anticipato nel corso dell'estate, quando erano emerse le prime voci sulla possibilità che realizzasse un ... Si legge su ciakmagazine.it
"Weapons" avrà un prequel: la conferma del regista, ecco cosa ha detto sulla terrificante zia Gladys - Dopo il successo di "Weapons" ecco cos'ha detto il regista Zach Cregger: scopri tutti dettagli sul prequel ... Secondo tag24.it