Il regime di Putin e il risentimento violento contro l’occidente. Intervista.

Ilfoglio.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vladimir Putin è come “Franco e Salazar in un’unica persona”, ma con qualcosa anche dei colonnelli greci. Era detto in modo solo implicito,. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

regime putin risentimento violentoIl regime di Putin e il risentimento violento contro l'occidente. Intervista - Alexander Baunov, intellettuale russo in esilio, analizza la natura autoritaria del potere putiniano, paragonandolo a dittature europee del passato. Da ilfoglio.it

