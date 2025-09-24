Orsini 6: Bravo a respingere sul colpo di testa di Langella. Nulla può sul gol del pari. La solita sicurezza Zoboletti 6,5: Prestazione di spessore dell’esterno rossoblù. Dalle sue parti agiscono alternativamente Matos e Kanoute ma li annulla entrambi. Pezzola 6,5: Ogunseye non è un cliente facile ma il buon ma il buon Leonardo gli mette la museruola Zini 6,5: Al rientro dopo l’infortunio torna nel suo ruolo naturale. Prestazione di sostanza, come sempre. Tosi 6: Presidia la fascia di competenza con sufficiente autorità. Sta crescendo in fase difensiva. Tourè M 6: Il solito lottatore del centrocampo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Re Leone è tornato a ruggire. Che bravo Bongelli, Eusepi c’è