Il Ravenna vince anche a Carpi | 1-2

Ravenna, 24 settembre 2025 – Vince e convince il Ravenna che espugna il Cabassi 2-1 con una rete nel finale su rigore del nuovo entrato Luciani. Con questa vittoria i giallorossi raggiungono in vetta l’Arezzo, vittorioso in rimonta 4-2 con la Pianese ed è praticamente fuga a tre con l’Ascoli. Il primo tempo è tutto di marca ravennate: i giallorossi si rendono pericolosi dopo 10’ con una grande combinazione Rossetti-Spini che però calcia debolmente. Ma il gol è nell’aria e arriva al 15’ con un’azione personale di Spini che dalla destra entra in area e lascia partire un gran diagonale che si insacca alle spalle di Sorzi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Ravenna vince anche a Carpi: 1-2

