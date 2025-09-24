Il Ravenna gioca in casa nel giorno del mercato | le bancarelle chiuderanno in anticipo
Dopo la vittoria di ieri sera, si pensa già alla prossima giornata di campionato. Sabato alle 15 ci sarà la partita calcio Ravenna Fc 1913 contro Ternana allo stadio Benelli. Siccome l’area antistante lo stadio (via Sighinolfi-via Zaccagnini) deve essere sgombra almeno due ore prima dell’inizio. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: ravenna - gioca
Il Ravenna gioca in casa contro Cittadella: ordinanza antialcol e possibili modifiche alla viabilità
Il Ravenna gioca in casa contro Cittadella: ordinanza antialcol e possibili modifiche alla viabilità
Basket, la Supercoppa si gioca a Ravenna: al Pala De Andrè le star della pallacanestro nazionale
La TAV Treviglio gioca la finale di Supercoppa LNP di Serie B ritrovando @heronsbasketmontecatini dopo la serie di semifinale playoff della scorsa stagione, favorevole ai toscani. Si gioca al Pala De André di Ravenna, dove si assegnerà il primo trofeo dell’a - facebook.com Vai su Facebook
Il Ravenna gioca in casa nel giorno del mercato: le bancarelle chiuderanno in anticipo; Supercoppa: coach Martino a Ravenna gioca in casa lì è diventato capoallenatore; Calcio, il Ravenna festeggia le donne: biglietti a 1 euro per l'anticipo del Benelli di sabato 8 marzo.
Il Ravenna gioca in casa nel giorno del mercato: le bancarelle chiuderanno in anticipo - Sabato alle 15 ci sarà la partita calcio Ravenna Fc 1913 contro Ternana allo stadio Benelli. Scrive ravennatoday.it
Diretta/ Ravenna Perugia (risultato finale 3-2): rimonta dei padroni di casa (Serie C, 19 settembre 2025) - Diretta Ravenna Perugia streaming video tv: è già crisi per il Grifone senza vittorie, i romagnoli invece sono secondi in classifica nel girone B. Riporta ilsussidiario.net