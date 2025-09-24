Il rapper 50 Cent canta all' apertura del Twiga Milano

Uno dei rapper più famosi del pianeta in uno dei locali più esclusivi d'Italia. 50 Cent si è esibito ieri sera, 23 settembre, all'inaugurazione del Twiga Milano, il locale di Leonardo Maria Del Vecchio. Non sono molte le foto e i video in circolazione, anche perché le regole erano chiare: niente. 🔗 Leggi su Milanotoday.it