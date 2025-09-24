Il raddoppio ferroviario Maleo dice no a Pizzighettone | Il tracciato resta com’è
Maleo (Lodi), 24 settembre 2025 – "Nessuna contrapposizione da parte del Comune di Maleo, Pizzighettone propone delle alternative al tracciato del raddoppio ferroviario che vanno a svantaggio di Maleo. Non si tratta di quattro campi, ma di un territorio che verrebbe violentato”. Dante Sguazzi, sindaco di Maleo, interviene sulla questione raddoppio, all’indomani della pubblicazione dell’ultimo documento da parte del Comitato tecnico formatosi all’interno del gruppo di cittadini contrari alla proposta di Rfi circa il tracciato. Dunque nessun braccio di ferro in corso e tantomeno lotta ai tavoli tecnici con Pizzighettone? “Noi applichiamo il buonsenso, la nostra non è una contrapposizione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
