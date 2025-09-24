Il quartiere di Milano dove i prezzi degli affitti continuano a correre +9,1%

Gli affitti in Italia stanno sfiorando livelli record. Stando alle ultime rilevazioni effettuate dal portale Idealista, la media nazionale è cresciuta del 5% su base annua, stessi valori del mese precedente, elemento che conferma il trend in salita. In media il prezzo è di 14,9 euro mensili al. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Milano reinventa l’aperitivo: quando ogni quartiere diventa un cocktail d’autore

Diverse centinaia di manifestanti hanno sfilato a Milano da piazzale Lodi al quartiere Corvetto per il diritto alla casa e all'abitare

A Milano c’è una mitica rosticceria di quartiere che sforna polli arrosto e lasagne

Blitz di ignoti all’alimentari del al quartiere Dergano di Milano, nella notte tra venerdì e sabato. Porta sfondata, incasso sparito. L’appello: “Derubati dai ladri, dateci una mano, qui i ragazzi diventano autonomi”. - facebook.com Vai su Facebook

Buonasera a tutti. Al momento si registra instabilità a macchia di leopardo su alcune zone del Nord-Ovest, in particolare sulle province di Biella e Torino, sulla provincia di Verbano Cussio-Ossola, quella di Como, zone ad ovest di Milano ma anche tra le provin - X Vai su X

Perché Forlanini è un’ottima scelta per una casa in affitto a Milano: analisi del quartiere che decolla - Parchi, l’aeroporto di Linate a due passi e la nuova M4 che porta a San Babila in 12 minuti: Forlanini è la scommessa vincente per chi cerca affitti accessibili con buoni servizi ... Lo riporta ilgiorno.it

Casa in affitto a San Siro: i prezzi tra i più bassi di Milano all’ombra dello stadio - Meazza, ippodromo e M5 lilla: il quartiere unisce storia popolare e riqualificazione urbana con affitti stabili e collegamenti efficienti al centro città ... Riporta ilgiorno.it