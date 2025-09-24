Il quadro di Ligabue ritrovato | Tela rubata e taroccata Processo per ricettazione

Ilrestodelcarlino.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Reggio Emilia, 24 settembre 2025 – È approdato al tribunale reggiano il procedimento per ricettazione scaturito dal sequestro di un quadro di Antonio Ligabue, che fu rubato nel 1991 in una villa di Boretto e poi scoperto in una mostra al Forte di Bard, in Val d’Aosta. Gli imputati sono due: il curatore della mostra, il critico d’arte reggiano Sandro Parmiggiani, 79 anni, e la gallerista Patrizia Lodi, di Sala Baganza (Parma), di 71. L’opera ‘Autoritratto con spaventapasseri’, il cui valore è stimato sui 250mila euro, fu notata nel gennaio 2022 a Bard da Alba Gainotti, classe 1940, di origine borettese e poi trasferita a Milano, che 34 anni fa subì il furto e da allora cercò di rintracciare il dipinto, a lei restituito solo nell’ottobre 2022. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il quadro di ligabue ritrovato tela rubata e taroccata processo per ricettazione

© Ilrestodelcarlino.it - Il quadro di Ligabue ritrovato: "Tela rubata e taroccata". Processo per ricettazione

In questa notizia si parla di: quadro - ligabue

Il quadro di Ligabue ritrovato: Tela rubata e taroccata. Processo per ricettazione; Antonio Ligabue: il pittore che trasformava i colori in emozioni; Al via nel febbraio 2023 il processo per il quadro di Ligabue ritrovato in Valle.

quadro ligabue ritrovato telaArgentina, ritrovato quadro rubato dai nazisti - Il quadro 'Ritratto di una dama', rubato dai nazisti a un gallerista ebreo in Olanda durante la Seconda guerra mondiale, è stato finalmente recuperato e consegnato alla giustizia federale argentina. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Quadro Ligabue Ritrovato Tela