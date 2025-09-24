Il quadro della Madonna dell’Arco al Santuario dell’Annunziata per una settimana

Una settimana di Preghiera presso il Santuario dell’Annunziata di Giugliano. Il quadro della Madonna dell’Arco domenica è stato portato in processione da Piazza Gramsci sino al Santuario per celebrare con la sacra effige, sette giorni di fede mariana. Tutte le associazioni religiose del territorio hanno partecipato al corteo e agli appuntamenti di fede. Nel corso . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Il quadro della Madonna dell’Arco al Santuario dell’Annunziata per una settimana

