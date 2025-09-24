Il prossimo Presidente bianconero sarà una ex bandiera | rivelazione super sul futuro della Juventus

I tifosi della Juventus sono in fibrillazione per la rivelazione riguardo il prossimo Presidente della Vecchia Signora. La Juventus è nel bel mezzo di una vera rivoluzione. Un primo scossone in casa Madama c’è stato a giugno quando John Elkann ha liquidato il fu Football Director Cristiano Giuntoli per sostituirlo con Damien Comolli. Arrivato in Italia con grande scetticismo in quanto noto per la sua familiarità con i dati e dunque l’algoritmo, sta indossando i panni del direttore generale. In realtà, in estate l’ex presidente del Tolosa ha agito anche come direttore sportivo in quanto è una figura attualmente ancora assente. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

