Il proprietario non raccoglie gli escrementi del suo cane stanato dalle telecamere | scatterà la multa

Forlitoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non ha raccolto gli escrementi del suo cane durante la passeggiata. Un'azione immortalata dalle telecamere e che porterà alla sanzione del proprietario dell'animale. Il fatto è successo a Modigliana ed è raccontato sui social dal sindaco Jader Dardi. "Segnalo il comportamento incivile del. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

