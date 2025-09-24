Il proprietario non raccoglie gli escrementi del suo cane stanato dalle telecamere | scatterà la multa

Non ha raccolto gli escrementi del suo cane durante la passeggiata. Un'azione immortalata dalle telecamere e che porterà alla sanzione del proprietario dell'animale. Il fatto è successo a Modigliana ed è raccontato sui social dal sindaco Jader Dardi. "Segnalo il comportamento incivile del. 🔗 Leggi su Forlitoday.it