Un fronte compatto, quello delle associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali di Monza e Brianza, che torna a farsi sentire per chiedere l’avvio dell’iter di realizzazione della metropolitana M5 fino a Monza. Dopo mesi di incertezze, ora che il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha individuato la copertura per i 589 milioni di euro di extracosti, il coro dal territorio è unanime: "I fondi ci sono, adesso serve accelerare". La nota congiunta diffusa da Assolombarda Monza e Brianza, Apa Confartigianato Monza Brianza, Confcommercio Monza e dalle sigle sindacali brianzole di Cgil, Cisl e Uil parla chiaro: "In questi ultimi mesi l’attenzione e l’azione che le istituzioni, le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali del territorio hanno posto in essere hanno certamente contribuito alla decisa accelerazione del progetto di realizzazione della tratta di M5 da Milano a Monza". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il prolungamento della M5 a Monza: "I fondi ci sono, bisogna accelerare"