Il profumo al caramello è la fragranza più dolce e gourmand da indossare questo autunno
Scegliere il profumo è un passaggio estremamente delicato, perché si deve capire quali sono le fragranze e le note che ci piacciono di più, ma anche la sua persistenza e intensità. Nel processo decisionale è di fondamentale importanza selezionare gli odori che amiamo, capaci di trasmetterci emozioni, di dare vita a ricordi e di impreziosirci a ogni passo. Perché il profumo giusto è come un vestito: deve essere su misura per noi. E tra le fragranze più golose e gourmand di stagione c’è il caramello, da indossare per tutto l’autunno. Tutti i marchi e i mix da provare per lasciarci avvolgere da un profumo dolce e indimenticabile. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: profumo - caramello
Un sospiro che diventa profumo. MMHHH… di Juliette Has a Gun è un gourmand inaspettato, dove la rosa vellutata incontra la lampone succoso, avvolti da un tocco di vaniglia e caramello soffice. Una carezza sulla pelle che fa venire voglia di chiudere gli occ - facebook.com Vai su Facebook
I migliori profumi al caramello, la scelta dolce e avvolgente per le fragranze autunnali effetto bonbon - Evocando l'aroma dei dolci che mangiavamo da bambini, conforta e mette allegria A meno di non detestare torte e biscotti, entrare in pasticceria è ... vogue.it scrive
Caramello, rose e gomme infuocate. Pitti Fragranze, cultura del profumo - C’è il profumo che sa di asfalto e di gomme infuocate di Harley Davidson (si chiama Zoe ed è distribuito da Ominia di Fabrizio Tagliacarne), c’è quello al caramello salato ... Da lanazione.it