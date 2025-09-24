Il processo per un omicidio senza corpo sta facendo discutere in Francia | il caso Cédric Jubillar

24 set 2025

dric Jubillar è sotto processo per l'omicidio della moglie Delphine, scomparsa nel 2020. Le indagini non hanno mai trovato un corpo e l'uomo continua a dichiararsi innocente. L'accusa parla comunque di un movente chiaro: l'uomo era geloso e non voleva divorziare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

