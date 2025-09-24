Il problema della commistione tra slogan politici e religiosi sta tutto nella croce trascinata come un trolley

Steve Bannon lo chiama "nazionalismo cristiano" e preconizza che sarà un movimento ancora più irruente dei Maga; Polly Toynbee lo definisce "evangelismo estremo all'americana" e lo riduce a cosplay, una di quelle mascherate adolescenziali in cui gli adulti si conciano come i personaggi dei cartoni animati, allo stesso modo in cui il sostegno all'estrema destra si traveste da devozione – in alcuni casi alla lettera, proprio indossando il costumino da crociato come se si fosse a Edessa nel 1097. Io propongo che optiamo per il nome "cristianesimo a rotelle", in riferimento alla croce portata da un supporter ai funerali di Charlie Kirk.

