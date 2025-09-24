Il mondo del cinema si prepara ad accogliere un nuovo progetto che ha già suscitato grande curiosità e attenzione. Si tratta di The Bride, il secondo lungometraggio diretto da Maggie Gyllenhaal, che promette di portare sul grande schermo una rivisitazione audace e innovativa del classico tema horror-romantico. La pellicola, inizialmente annunciata per l’autunno 2024, è stata posticipata a marzo 2026, alimentando aspettative e speculazioni tra gli appassionati e gli esperti del settore. la ricerca di un’identità distintiva e la sua importanza. le sfide dietro le quinte e le percezioni iniziali. In fase di produzione, The Bride ha incontrato alcune difficoltà legate alle percezioni esterne. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Il primo trailer di the bride sfida le aspettative e abbraccia la controversia