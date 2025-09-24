Il primo bilancio della squadra Giubileo | Entro fine anno si supereranno i 30 milioni di arrivi

Un forte applauso agli agenti sopravvissuti all’esplosione in via dei Gordiani ha aperto il convegno "Il Giubileo dell’accoglienza e della sicurezza in serenità, portatore di speranza".Un’occasione di confronto che ha visto dialogare insieme - nella sala Giubileo dell’Università LUMSA di Roma -. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Il primo bilancio della squadra Giubileo: Entro fine anno si supereranno i 30 milioni di arrivi; Oltre un milione di giovani, l'accoglienza e il supporto: un primo bilancio; Casini: «Sì al metodo Giubileo sulle carceri. L'Italia vince se c'è gioco di squadra».

Giubileo: Ciciliano, alla Fiera una città di 22mila giovani - Chi è arrivato prima è molto verosimilmente chi ha preso l'aereo perché i costi sono un po' più alti e quindi restano ... ansa.it scrive

Pier Ferdinando Casini: «Sì al metodo Giubileo sulle carceri. L’Italia vince se c’è gioco di squadra» - Leone ha realizzato una sintonia profonda con questi ragazzi arrivati da tutto il mondo. Come scrive ilmattino.it