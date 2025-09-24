il prezzo del gas per le famiglie oggi

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un’informazione fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria bolletta e pianificare le spese domestiche. Sapere quanto si paga per ogni metro cubo di gas consente di valutare l’impatto dei consumi e di confrontare le offerte tra mercato tutelato e libero. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 24 Settembre 2025 è fissato da ARERA in 0,422648 €Smc. A questo si aggiungono costi di trasporto, oneri e imposte, che variano per ogni utente. Nel mercato libero, invece, il prezzo di un Smc di metano è fissato dalle varie società e può essere soggetto a offerte, promozioni o formule indicizzate. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

