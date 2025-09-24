Il presidente Mattarella grazia Gabriele Finotello | uccise il padre a martellate al culmine di una lite

Il presidente Mattarella ha concesso la grazia totale a Gabriele Finotello, che nel febbraio del 2021 uccise a martellate il padre al culmine di un lite a Porto Viro. Graziato, in modo parziale, anche Massimo Zen, che uccise un giostraio dopo una rapina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Tg3. . Il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato quattro decreti di grazia. Uno dei provvedimenti riguarda Gabriele Finotello, il giovane che nel 2021 uccise il padre violento. Gabriele Carletti per il Tg3 delle 19 del 24 settembre 2025 - facebook.com Vai su Facebook

Chi sono le 4 persone graziate oggi dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella - Gabriele Finotello, Massimo Zen, Patrizia Attinà e Ancuta Strimbu: ecco perché sono in carcere e per quale motivo il Capo dello Stato ha concesso loro la grazia ... Segnala msn.com