Il presidente Mattarella grazia Gabriele Finotello | uccise il padre a martellate al culmine di una lite

Fanpage.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente Mattarella ha concesso la grazia totale a Gabriele Finotello, che nel febbraio del 2021 uccise a martellate il padre al culmine di un lite a Porto Viro. Graziato, in modo parziale, anche Massimo Zen, che uccise un giostraio dopo una rapina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

