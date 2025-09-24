Il Presidente Mattarella concede la grazia a quattro condannati | ecco chi sono

Da Massimo Zen, guardia giurata che ha ucciso un ladro, a Gabriele Finotello, che ha ucciso il padre. E poi Patrizia Attinà e Ancuta Strimbu, condannate per estorsione e stupefacenti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Il Presidente Mattarella concede la grazia a quattro condannati: ecco chi sono

presidente - mattarella

Chi sono le 4 persone graziate oggi dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella - Gabriele Finotello, Massimo Zen, Patrizia Attinà e Ancuta Strimbu: ecco perché sono in carcere e per quale motivo il Capo dello Stato ha concesso loro la grazia

