Il presidente La Russa e la ministra Santanchè a cena nel nuovo locale milanese dello chef Salt Bae

Ilfattoquotidiano.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, e la ministra del Turismo Daniela Santanchè hanno cenato al ristorante Nusr-Et Steakhous aperto a Brera dallo chef turco Nusret Gökçe, noto per le sue bistecche da oltre mille euro al piatto e per il gesto con cui sparge il sale sul piatto. La seconda carica dello Stato e la ministra sono apparse in alcune storie pubblicate sui canali social del ristorante L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

il presidente la russa e la ministra santanch232 a cena nel nuovo locale milanese dello chef salt bae

© Ilfattoquotidiano.it - Il presidente La Russa e la ministra Santanchè a cena nel nuovo locale milanese dello chef Salt Bae

In questa notizia si parla di: presidente - russa

Geronimo La Russa è il nuovo presidente Aci e Aci Sport

ACI al voto il 9 luglio per nomina presidente, sfida tra Geronimo La Russa e Giuseppina Fusco - confermate anticipazioni GdI

Geronimo La Russa eletto presidente dell'Aci

Fedez paparazzato in barca con Santanchè e La Russa la cosa fa ridere ma lui risponde così; La Russa Santanchè e Fedez insieme in yacht in Costa Smeralda | la foto che accende il dibattito; Fedez vacanze in barca con Santanchè e La Russa | FOTO.

Ignazio La Russa: «Non volevo fare il presidente del Senato, ma il ministro dello Sport. Favorire l'Inter? No, ma avrei affossato la Juve» - Il presidente del Senato Ignazio La Russa svela un retroscena sul ruolo di seconda carica dello Stato, ottenuto un anno fa dopo la vittoria delle elezioni. leggo.it scrive

Il presidente La Russa: "Volevo fare il Ministro dello Sport per andare contro la Juve..." - "Volevo fare una cosa diversa, volevo fare il ministro dello Sport, così mi sarei riposato e anche divertito". Secondo tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Presidente Russa Ministra Santanch232