Il presidente La Russa e la ministra Santanchè a cena nel nuovo locale milanese dello chef Salt Bae

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, e la ministra del Turismo Daniela Santanchè hanno cenato al ristorante Nusr-Et Steakhous aperto a Brera dallo chef turco Nusret Gökçe, noto per le sue bistecche da oltre mille euro al piatto e per il gesto con cui sparge il sale sul piatto. La seconda carica dello Stato e la ministra sono apparse in alcune storie pubblicate sui canali social del ristorante

