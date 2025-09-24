Il presidente della Repubblica Mattarella ha firmato la grazia per Massimo Zen

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato - ai sensi di quanto previsto dall'art. 87 comma 11 della Costituzione - quattro decreti di grazia, in ordine ai quali il Ministro della Giustizia a conclusione della prescritta istruttoria ha formulato avviso favorevole. Tra questi nomi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Tg3. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato quattro decreti di grazia. Uno dei provvedimenti riguarda Gabriele Finotello, il giovane che nel 2021 uccise il padre violento. Gabriele Carletti per il Tg3 delle 19 del 24 settembre 2025

Mattarella firma 4 decreti di grazia: Finotello, Zen, Attinà e Ancuta, chi sono e cosa avevano fatto i "perdonati" dal presidente della Repubblica - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato quattro decreti di grazia, attuando così provvedimenti di clemenza individuale. Scrive ilmessaggero.it

Chi sono le 4 persone graziate oggi dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella - Gabriele Finotello, Massimo Zen, Patrizia Attinà e Ancuta Strimbu: ecco perché sono in carcere e per quale motivo il Capo dello Stato ha concesso loro la grazia ... Secondo msn.com