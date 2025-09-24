Il presidente della Repubblica Mattarella ha firmato la grazia per Massimo Zen

Padovaoggi.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato - ai sensi di quanto previsto dall'art. 87 comma 11 della Costituzione - quattro decreti di grazia, in ordine ai quali il Ministro della Giustizia a conclusione della prescritta istruttoria ha formulato avviso favorevole. Tra questi nomi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: presidente - repubblica

L'abbraccio tra Mattarella e Presidente Repubblica algerina Abdelmadjid Tebboune al Quirinale – Il video

Incontro Zelensky-Mattarella a Roma, il Presidente della Repubblica ancora contro Putin: “Italia ferma nel sostegno all’Ucraina” - VIDEO

L'abbraccio tra Mattarella e Presidente Repubblica algerina Abdelmadjid Tebboune al Quirinale

Il Presidente Mattarella ha adottato quattro provvedimenti di clemenza individuale; Il presidente della Repubblica Mattarella ha firmato la grazia per Massimo Zen; ++ Mattarella ha firmato quattro decreti di grazia ++.

presidente repubblica mattarella haMattarella firma 4 decreti di grazia: Finotello, Zen, Attinà e Ancuta, chi sono e cosa avevano fatto i "perdonati" dal presidente della Repubblica - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato quattro decreti di grazia, attuando così provvedimenti di clemenza individuale. Scrive ilmessaggero.it

presidente repubblica mattarella haChi sono le 4 persone graziate oggi dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella - Gabriele Finotello, Massimo Zen, Patrizia Attinà e Ancuta Strimbu: ecco perché sono in carcere e per quale motivo il Capo dello Stato ha concesso loro la grazia ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Presidente Repubblica Mattarella Ha