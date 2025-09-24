Il potere invisibile | come i cavi sottomarini stanno ridisegnando la geopolitica globale

Non compaiono nelle mappe geopolitiche tradizionali, eppure definiscono gli equilibri economici e strategici del nostro tempo. I cavi sottomarini, sottili linee di fibra ottica adagiate sui fondali oceanici, trasportano quasi tutta la connettività del pianeta. Valgono miliardi, ma soprattutto valgono potere: la capacità di controllare flussi di dati, di garantire resilienza economica e di esercitare influenza politica. In un’epoca in cui l’informazione è risorsa critica quanto l’energia, i cavi sono diventati l’infrastruttura invisibile più contesa del XXI secolo. La dorsale nascosta della digitalizzazione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

