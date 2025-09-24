Il Ponte sullo stretto viene bloccato ancora una volta | la Corte dei conti evidenzia gravi criticità
La Corte dei conti ha espresso una dura valutazione sulla delibera del Cipess relativa al Ponte sullo Stretto di Messina, evidenziando criticità tecniche, economiche e procedurali che mettono in discussione l’intero progetto. Con un documento di cinque pagine, i magistrati contabili hanno sottolineato come manchino elementi essenziali a sostegno delle decisioni prese dal Comitato interministeriale, chiedendo . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
