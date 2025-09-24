Terni, 24 settembre 2025 – Eseguite dall’ Anas le prove di carico sul ponte ad arco sul fosso del Cerratello, sulla strada statale 448 di Baschi lungo l’itinerario Todi-Orvieto. L’intervento. Le prove di carico erano previste tra le attività di collaudo dei lavori di risanamento strutturale e di adeguamento sismico del ponte, appena finiti per un investimento complessivo di circa 3 milioni di euro. Il test. Le prove erano necessarie per mettere alla prova e valutare la risposta della struttura restaurata; i tecnici del Centro Sperimentale Anas di Cesano hanno installato degli speciali sensori in diversi punti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il ponte Morandi dell’Umbria messo alla prova con quattro tir da 41 tonnellate