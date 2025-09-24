”Il Ponte a Ungaretti“. Il prof Sereni e la dedica ”E’ il poeta del Serchio il fiume gli appartiene“.

"Ungaretti? Non è il primo ma è quello che ha celebrato il Serchio: il ponte sul fiume gli appartiene": Umberto Sereni (nella foto in alto), professore universitario e cultore del poeta nato a Alessandria d’Egitto non ha alcun dubbio: il nuovo ponte che deve essere inaugurato sul fiume deve essere intestato ad uno dei massimi cantori del secolo scorso che proprio ai fiumi della sua vita – Serchio, Nilo e Senna – dedicò una delle sue poesie. "Ungaretti è figlio di lucchesi, nasce ad Alessandria d’Egitto, ma il padre è di San Concordio, era andato là per lavorare allo scavo del canale di Suez. La moglie lo raggiunse dopo ed era originaria di Sant’Alessio: sarà lei ad allevare Giuseppe dopo la morte prematura del padre e il poeta ricorderà più volte quanto la madre gli parlasse di Lucca la sera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

