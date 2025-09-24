Il podcast di Sbircia la Notizia Magazine – Addio a Claudia Cardinale l’icona che ha segnato il cinema italiano
EDIZIONE SPECIALE – In questa edizione speciale del podcast di Sbircia la Notizia Magazine rendiamo omaggio a Claudia Cardinale, scomparsa a 87 anni. Dalla nascita a Tunisi al successo mondiale con Visconti, Fellini e Sergio Leone, ripercorriamo una carriera straordinaria attraverso le sue scene più indimenticabili. Premi, impegno civile, reazioni e un’eredità culturale che continua . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: podcast - sbircia
