Il più intenso attacco contro la Global Sumud Flotilla
Nella notte di mercoledì 24 settembre, nelle acque internazionali al largo di Creta, almeno undici delle quarantatré barche della Global Sumud Flotilla sono state colpite da ordigni sganciati da droni che sorvolavano la flotta. Al momento non è stata segnalata la presenza di feriti, ma le esplosioni avrebbero danneggiato lo strallo di prua della nave Zefiro e la vela principale della Otaria. I canali ufficiali della Global Sumud Flotilla, che si trova a circa seicento miglia nautiche da Gaza, parlano di «esplosioni, droni non identificati e comunicazioni disturbate». «Ci stiamo predisponendo in procedura d’emergenza – ha detto Benedetta Scuderi, eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra, in un video pubblicato su Instagram – ci sono diversi droni sulle nostre teste ma stavolta sono diventati aggressivi». 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Attacco russo contro territori ucraini con oltre 500 droni: diversi morti e feriti - Nella notte la Russia ha lanciato 537 droni d'attacco di tipo Shahed contro l'Ucraina: molti i morti e i feriti. Secondo it.euronews.com
Attacco contro la Flotilla, Pd-M5s-Avs chiedono a Meloni di fare chiarezza, Tajani: “Non tocca a noi fare indagini” - M5s e Avs hanno chiesto a Meloni di chiarire in Aula la posizione del governo, dopo l’attacco subito in Tunisia dalla Global Sumud Flotilla, colpita ieri notte da un drone. fanpage.it scrive