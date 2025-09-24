Il più intenso attacco contro la Global Sumud Flotilla

Nella notte di mercoledì 24 settembre, nelle acque internazionali al largo di Creta, almeno undici delle quarantatré barche della Global Sumud Flotilla sono state colpite da ordigni sganciati da droni che sorvolavano la flotta. Al momento non è stata segnalata la presenza di feriti, ma le esplosioni avrebbero danneggiato lo strallo di prua della nave Zefiro e la vela principale della Otaria.  I canali ufficiali della Global Sumud Flotilla, che si trova a circa seicento miglia nautiche da Gaza, parlano di «esplosioni, droni non identificati e comunicazioni disturbate». «Ci stiamo predisponendo in procedura d’emergenza – ha detto Benedetta Scuderi, eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra, in un video pubblicato su Instagram – ci sono diversi droni sulle nostre teste ma stavolta sono diventati aggressivi». 🔗 Leggi su Linkiesta.it

