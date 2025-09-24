Il più grande atto democratico della moda | Diesel organizza una caccia alle uova in centro a Milano ai vincitori un look per Natale

In una Settimana della Moda che si preannuncia densa di colpi di scena, il primo è arrivato da chi, ormai, ha fatto della rottura degli schemi la propria firma. Martedì 24 settembre, Diesel e il suo direttore creativo Glenn Martens hanno dato il via alla kermesse non con una sfilata, ma con una gigantesca e democratica caccia al tesoro urbana, aperta a tutta la città. I 55 look della nuova collezione PrimaveraEstate 2026 sono stati racchiusi in altrettante, imponenti strutture trasparenti a forma di uovo, disseminate in 55 zone diverse di Milano. A partire dalle 19:30, migliaia di persone, iscritte tramite una web app dedicata, hanno potuto partecipare alla “ Diesel Egg Hunt”, una caccia per “collezionare” virtualmente i look scannerizzando un QR code, con la possibilità per i più veloci di vincere un outfit su misura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

