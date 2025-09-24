Il peso sociale e psicologico dell’accettazione | la paura del giudizio

Sin dai primi anni di vita, il bisogno di appartenenza accompagna ogni essere umano. L’accettazione da parte degli altri non è soltanto un desiderio, ma una necessità che affonda le radici nella nostra storia evolutiva: in passato, essere esclusi da un gruppo poteva significare mettere a rischio la propria sopravvivenza. Oggi non è più la vita in senso stretto messa a rischio, ma il benessere psicologico ed emotivo, quale fondamentale per una vita sociale significativa. Il giudizio nell’infanzia e nell’adolescenza. Durante l’infanzia e soprattutto nell’adolescenza, il giudizio dei pari diventa il metro attraverso cui costruiamo la nostra identità. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Il peso sociale e psicologico dell’accettazione: la paura del giudizio

