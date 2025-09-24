Il pesce porco arriva nell'Adriatico | chi è il nuovo alieno dei mari italiani
Sempre più presente nei mari italiani, il pesce porco detto anche balestra grigio (Balistes capriscus) è la sentinella del riscaldamento delle acque. Presente ormai costantemente anche nell'Adriatico lungo il Gargano, non è considerata una specie invasiva ma rivela i cambiamenti di temperatura del Mediterraneo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
