Il Pd vuole il green pass anche per fare l’amore

Gli 8 anni inflitti a Grillo jr per stupro sono il pretesto per un disegno di legge (prima firmataria la Boldrini) che imponga che ci sia il «consenso esplicito e continuato della donna» durante ogni approccio sessuale. Bernardini de Pace: «I ragazzi dovranno andare agli incontri col registratore». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Il Pd vuole il green pass anche per fare l’amore

