Il patrimonio di Claudia Cardinale le ville e la Fondazione

Le ville – in Italia e in Francia – e la Fondazione: dopo la scomparsa di Claudia Cardinale si torna a parlare del patrimonio della grande attrice. La diva è morta a 87 anni in Francia, dove viveva da tempo insieme ai figli. Il patrimonio di Claudia Cardinale. Musa di grandi registi e diva indimenticabile, Claudia Cardinale lascia un patrimonio complessivo di circa 245 milioni di euro, come svela Tgcom24. Un’eredità che l’attrice avrebbe accumulato grazie a investimenti immobiliari e ai cachet dei vari film a cui ha preso parte. Il suo lascito più grande resta senza dubbio la Fondazione che porta il suo nome e che oggi è guidata dalla figlia Claudia Squitieri. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Il patrimonio di Claudia Cardinale, le ville e la Fondazione

In questa notizia si parla di: patrimonio - claudia

Claudia Cardinale è morta: che malattia aveva e a chi va il suo patrimonio?

Claudia Cardinale, morta la diva del cinema italiano: gli amori, i figli e le incognite sul patrimonio - X Vai su X

#GEP2025 SABATO 27 SETTEMBRE Una giornata ricca di appuntamenti al MAF! APERTURA POMERIDIANA 15.00-19.00 "TUTTI I COLORI DI LARTHIA SEIANTI" in collaborazione con @ispccnr ISPC CNR Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale : o - facebook.com Vai su Facebook

Claudia Cardinale, il patrimonio dell’attrice: case e Fondazione, chi incassa l’eredità; Il patrimonio di Claudia Cardinale, le ville e la Fondazione; Claudia Cardinale e la villa sull’Appia Antica dove viveva con Pasquale Squitieri: il suo rifugio a Roma.

Il patrimonio di Claudia Cardinale, le ville e la Fondazione - Il patrimonio di Claudia Cardinale, fra le ville (quella splendida in Francia e quella sull'Appia antica) e la sua amata Fondazione. Come scrive dilei.it

Claudia Cardinale, il patrimonio dell’attrice: case e Fondazione, chi incassa l’eredità - L’attrice si è spenta ieri all’età di 87 anni in Francia nella sua lussuosa villa a Nemours, circondata dai figli Patrick e Claudia ... Si legge su libero.it