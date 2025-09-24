Dopo avere espresso più volte la sua contrarietà oggi Giorgia Meloni apre alla possibilità del riconoscimento da parte dell’Italia dello Stato di Palestina. Parlando con i giornalisti a margine dell’assemblea generale dell’ Onu, la presidente del Consiglio ha annunciato che la maggioranza “presenterà una mozione per il riconoscimento”. Tuttavia, questa proposta è subordinata a due condizioni specifiche: il rilascio degli ostaggi e l’esclusione di Hamas dalla governance di Gaza. Secondo Meloni, la pressione politica deve essere mirata principalmente su Hamas, considerato un ostacolo per l’avvio di un dialogo concreto e credibile. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il passo “forzato” della presidente Meloni: “Riconosciamo la Palestina, a due condizioni”