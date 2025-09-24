Il Parma resta in 10 e si fa rimontare poi esulta ai rigori Spezia eliminato ora c' è il Bologna

Padroni di casa due volte in vantaggio e due volte raggiunti nei 90' regolamentari: di Ordonez il tiro decisivo dal dischetto.

Keita Inter, il centrocampista resta in lizza: operazione più semplice con il Parma, il motivo

Leoni Inter, i nerazzurri stringono i tempi per il centrale: via libera con le cessioni, il Parma resta fermo a 35 milioni

Kolo Muani Juventus a un passo: resta un solo aspetto da definire prima della fumata bianca. Novità anche sul possibile impiego col Parma

UNA CREMO DA BATTAGLIA PAREGGIA 0-0 COL PARMA E RESTA IMBATTUTA La Cremonese pareggia 0-0 col Parma e resta imbattuta Una gara rognosa, complessa, condizionata anche dal caldo Nel primo tempo il Parma gestisce palla mentre la Cremo

Lorenzo Insigne svincolato: attende segnali dalla Lazio, il Parma resta in agguato

Il Parma resta in 10 e si fa rimontare, poi esulta ai rigori. Spezia eliminato, ora c'è il Bologna; Parma-Napoli LIVE; Triplice rimonta a Bergamo: il Parma vince 2-3 e resta in A.

Pronostico Parma-Juventus, 10 anni fa l'ultima gioia ducale: le quote - Juventus che pende in favore dei bianconeri di Igor Tudor in questa sfida valida per la 33ª giornata di Serie A.

E alla fine recrimina il Parma! Pecchia: "Pari fa rabbia, dovevamo vincerla" - Fabio Pecchia è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare il pareggio del suo Parma in casa della Juventus deciso dalle firme di Delprato e Sohm.