Il Parma avanza in Coppa Italia ma che fatica | decisivi Suzuki e Ordonez ai rigori

Parmatoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Parma supera lo Spezia ai rigori. Decisivi la parata di Suzuki su Soleri e l’errore di Lapadula che spara altissimo. Sbaglia anche Circati dagli undici metri, ma il rigore di Ordonez regala ai crociati il Bologna per gli ottavi di Coppa Italia. Con sofferenza passa la squadra di Cuesta che, al. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

