Il Parma avanza in Coppa Italia ma che fatica | decisivi Suzuki e Ordonez ai rigori
Il Parma supera lo Spezia ai rigori. Decisivi la parata di Suzuki su Soleri e l’errore di Lapadula che spara altissimo. Sbaglia anche Circati dagli undici metri, ma il rigore di Ordonez regala ai crociati il Bologna per gli ottavi di Coppa Italia. Con sofferenza passa la squadra di Cuesta che, al. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Il Parma avanza in Coppa Italia, ma che fatica: decisivi Suzuki e Ordonez ai rigori; Coppa Italia, Parma-Spezia 6-5 dopo i rigori: decide Ordoñez; Coppa Italia, Parma-Spezia: analisi e probabili formazioni del match.
Coppa Italia, il Parma batte lo Spezia ai rigori: agli ottavi c'è il Bologna - La squadra di Cuesta affronterà il Bologna nel prossimo turno ... Secondo corrieredellosport.it
Parma di rigore, derby col Bologna negli ottavi di Coppa Italia - Ci sono voluti i calci di rigore per stabilire l'avversaria del Bologna negli ottavi di Coppa Italia, in programma a dicembre. Da italpress.com