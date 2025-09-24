Il Paradiso delle Signore 10 Puntata del 25 settembre 2025 | Salvo pronto a partire mentre Rosa corre in aiuto di Marcello

Scopriamo le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore del 25 settembre 2025. Nell'episodio della Soap di Rai1 Salvo ed Elvira cominceranno a pensare di lasciare Milano per via della salute di Andrea mentre Umberto chiederà a Rosa si salvare la reputazione di Marcello. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

